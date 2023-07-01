0
0
0
НОВОСТИ

Ситуация в РФ дает ЦРУ возможность для вербовки агентов - Бернс

20:40 01.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс утверждает, что ситуация в России дает его структуре широкие возможности для вербовки агентов.

Выступая в субботу в британо-американском Фонде Дитчли, он выразил мнение, что среди населения РФ будет расти недовольство в связи с проведением специальной военной операции на Украине. «Это недовольство дает выпадающую раз в поколение возможность Центральному разведывательному управлению, в основе которого лежит агентурная разведка. Мы не позволим ей (возможности — прим. ТАСС) пропасть», — цитирует шефа ЦРУ агентство Reuters.

Как сообщила в пятницу газета The Washington Post, в июне Бернс во время непубличной поездки на Украину обсуждал планы Киева по возвращению территорий и проведению до конца нынешнего года переговоров с Москвой. Он также встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским и руководством местного разведсообщества. Целью визита было подтверждение приверженности вашингтонской администрации обмену разведданными.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:45 01.07.2023
Входе беспорядков во Франции были разграблены более 200 супермаркетов
0
167
19:44 01.07.2023
Сергей Собянин рассказал о масштабной программе празднования 100-летия московского спорта
0
166
19:38 01.07.2023
Мэр Собянин поздравил московских выпускников с успешным окончанием школы
0
177
19:05 01.07.2023
Лукашенко подписал правки к закону о СМИ
0
218
18:50 01.07.2023
Президент Грузии хочет усилить контроль над русскими инвесторами
0
224
17:40 01.07.2023
Из-за беспорядков во Франции Макрон отложил визит в ФРГ
0
317
17:15 01.07.2023
Необходимость поиска мира на Украине подтвердила попытка мятежа в РФ - МИД Венгрии
0
364
16:08 01.07.2023
Мэр Собянин рассказал о развитии районов Ивановское, Восточное и Северное Измайлово
0
376
16:05 01.07.2023
Будущий контрактник в Москве рассказал, почему решил снова служить в зоне СВО
0
381
16:02 01.07.2023
Собянин поздравил школьников с успешным выступлением на Европейской географической олимпиаде
0
348

Возврат к списку