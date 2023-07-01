Ситуация в РФ дает ЦРУ возможность для вербовки агентов - Бернс

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс утверждает, что ситуация в России дает его структуре широкие возможности для вербовки агентов.



Выступая в субботу в британо-американском Фонде Дитчли, он выразил мнение, что среди населения РФ будет расти недовольство в связи с проведением специальной военной операции на Украине. «Это недовольство дает выпадающую раз в поколение возможность Центральному разведывательному управлению, в основе которого лежит агентурная разведка. Мы не позволим ей (возможности — прим. ТАСС) пропасть», — цитирует шефа ЦРУ агентство Reuters.



Как сообщила в пятницу газета The Washington Post, в июне Бернс во время непубличной поездки на Украину обсуждал планы Киева по возвращению территорий и проведению до конца нынешнего года переговоров с Москвой. Он также встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским и руководством местного разведсообщества. Целью визита было подтверждение приверженности вашингтонской администрации обмену разведданными.



