Ситуация в РФ дает ЦРУ возможность для вербовки агентов - Бернс
20:40 01.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выступая в субботу в британо-американском Фонде Дитчли, он выразил мнение, что среди населения РФ будет расти недовольство в связи с проведением специальной военной операции на Украине. «Это недовольство дает выпадающую раз в поколение возможность Центральному разведывательному управлению, в основе которого лежит агентурная разведка. Мы не позволим ей (возможности — прим. ТАСС) пропасть», — цитирует шефа ЦРУ агентство Reuters.
Как сообщила в пятницу газета The Washington Post, в июне Бернс во время непубличной поездки на Украину обсуждал планы Киева по возвращению территорий и проведению до конца нынешнего года переговоров с Москвой. Он также встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским и руководством местного разведсообщества. Целью визита было подтверждение приверженности вашингтонской администрации обмену разведданными.
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