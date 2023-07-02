Московские добровольцы, записывающиеся на контрактную службу, рассказали о поддержке родственников

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Из единого московского пункта отбора отправился очередной автобус с группой горожан, заключивших с Минобороны РФ контракт на прохождение военной службы. Как сообщили военнослужащие журналистам, среди них есть немало людей с опытом болевых действий.

«Посидел после ранения полгода дома, решил, что товарищи без меня не могут, - рассказал один из контрактников. - Узнал через интернет, что требуются военнослужащие, через месяц решился во второй раз помочь стране. Все близкие верят, что все будет хорошо».

Новобранцы также сообщили, почему решили отправиться на военную службу. «Защищать родину надо, чтобы спокойно жили наши дети, - сообщил один из них. - За нашу Россию, чтобы было все хорошо. Жена и дети говорили не уезжать сначала, но жена успокоилась, вроде уже понимает, куда я и зачем».

Еще один предпочел заключить контракт с Минобороны, а не отправляться сначала на срочную службу. «Это долг каждого гражданина мужского пола, добавить тут нечего. Так всегда было. Когда я был помоложе, я этого не хотел - как и большинство мальчиков, - сообщил новобранец. - С возрастом приходит осознание: пора. Надо идти в армию. Для меня не очень подходит срочная служба, поэтому я пошел на контракт. Мои родители - патриоты страны, они считают, что я поступаю правильно».

Напомним, единый пункт набора контрактников действует на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Там принимают жителей всех регионов РФ, а также иностранцев. Чтобы оформить контракта, добровольцу будет нужен паспорт, военный билет, при наличии - диплом, свидетельство о браке и рождении детей.

Больше информации можно узнать по телефону 117 или на портале mos.ru, а также при помощи чат-бота @MskContract_bot в мессенджере Telegram.