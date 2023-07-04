Мэр Собянин выделил грант НПО «Алмаз» на совершенствование систем ПВО
16:58 04.07.2023
Научно-производственное объединение «Алмаз» получит московский грант на совершенствование систем противовоздушной обороны (ПВО). Постановление об этом подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным. «Правительство Москвы приняло решение о выделении гранта НПО «Алмаз» имени академика Александра Расплетина на совершенствование систем ПВО с учетом актуальных вызовов и угроз», - говорится в сообщении городских властей.
Финансы планируется направить на совершенствование средств обнаружения маловысотных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов. Как считают представители мэрии столицы, улучшение системы мониторинга воздушного пространства повысит безопасность населения и объектов инфраструктуры Московского региона.
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