Медведев предложил подумать о передаче в зону СВО техники, изъятой у браконьеров
19:20 04.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил рассмотреть возможность передавать в зону специальной военной операции (СВО) технику, которую конфискуют у браконьеров.
Сегодня на совещании он рассказал, что «получает информацию», в том числе об этом пишут журналисты и военкоры, о том, что в разных регионах страны находится достаточно много техники, конфискованной «у браконьеров, разных контрабандистов и других нарушителей». «Это техника, которая может быть использована в зоне СВО. Это и быстроходные катера, и автомобили, и гусеничная, и иная техника. В таких средствах, безусловно, нуждаются сейчас наши вооруженные силы, несмотря на то, что мы существенно нарастили темпы поставок», — сказал политик.
«Предлагаю Генпрокуратуре, ФСБ, Федеральной таможенной службе, в необходимых параметрах и Росимуществу совместно с региональными органами власти в самый кратчайший срок разобраться с этой ситуацией и при участии Минобороны принять меры по оперативной передаче такой техники нашим войскам», — сказал Медведев.
НОВОСТИ
- 17:32 04.07.2023
- За полгода ВСУ уничтожили минимум три танковых экипажа, пытавшихся сдаться в плен РФ
- 16:00 04.07.2023
- В Киеве заявили, что атаки беспилотников на Москву «могут случаться»
- 10:05 04.07.2023
- На северо-востоке Украины объявлена воздушная тревога, в районе Краматорска звучали взрывы
- 09:32 04.07.2023
- Украина не получит истребители до конца контрнаступления — глава Военного комитета НАТО
- 09:00 04.07.2023
- Беспилотники, которыми Киев пытался атаковать Новую Москву и Подмосковье, уничтожены — МО РФ
- 21:21 03.07.2023
- Зеленский сообщил о воздушном ударе по зданию СБУ в Сумах
- 20:40 03.07.2023
- Иранский эсминец Damavand-2 будет оснащен гиперзвуковыми ракетами — ВМС
- 20:00 03.07.2023
- Украина получит несколько десятков танков Leopard 1 A5 в ближайшие недели — глава МО ФРГ
- 17:12 03.07.2023
- ВСУ на запорожском направлении потеряли приблизительно более 20 тыс. военных — Балицкий
- 16:00 03.07.2023
- Зеленский признал, что у украинских войск есть трудности на передовой
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать