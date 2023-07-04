Медведев предложил подумать о передаче в зону СВО техники, изъятой у браконьеров

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил рассмотреть возможность передавать в зону специальной военной операции (СВО) технику, которую конфискуют у браконьеров.

Сегодня на совещании он рассказал, что «получает информацию», в том числе об этом пишут журналисты и военкоры, о том, что в разных регионах страны находится достаточно много техники, конфискованной «у браконьеров, разных контрабандистов и других нарушителей». «Это техника, которая может быть использована в зоне СВО. Это и быстроходные катера, и автомобили, и гусеничная, и иная техника. В таких средствах, безусловно, нуждаются сейчас наши вооруженные силы, несмотря на то, что мы существенно нарастили темпы поставок», — сказал политик.

«Предлагаю Генпрокуратуре, ФСБ, Федеральной таможенной службе, в необходимых параметрах и Росимуществу совместно с региональными органами власти в самый кратчайший срок разобраться с этой ситуацией и при участии Минобороны принять меры по оперативной передаче такой техники нашим войскам», — сказал Медведев.