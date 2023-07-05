Индия и Китай предоставили Африке кредиты на сумму $166,6 млрд за 10 лет — Bloomberg
16:32 05.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия выдала 42 странам Африки кредитов на общую сумму в $32 млрд за 10 лет, а Китай за то же время выделил африканским государствам $134,6 млрд. Об этом сообщает в среду агентство Bloomberg.
«Экспортно-импортный банк Индии является инструментом экономической дипломатии», — заявила агентству его управляющий директор Харша Бангари. Она добавила, что Индия выдала кредиты на 195 проектов в области здравоохранения, инфраструктуры, сельского хозяйства и ирригации. Эта сумма в три раза превышает размер выданных Индией кредитов странам в регионе Юго-Восточной Азии. Всего инвестиции Индии в Африку достигают 38% от общих внешних инвестиций страны.
Самые крупные кредиты от Индии получили Маврикий, Танзания, Судан, Зимбабве и Мозамбик. Средства выдаются в основном на строительство транспортной и энергетической инфраструктуры.
Как ранее заявил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял, индийское правительство планирует к 2030 году увеличить торговлю с государствами Африканского континента до уровня, превышающего целевой показатель в $200 млрд, и заключить с ними соглашения о свободной торговле.
Как отмечает Bloomberg, еще больше кредитов африканским странам предоставил Китай. По данным Центра политики глобального развития Бостонского университета, Пекин с 2010 по 2020 год направил в Африку $134,6 млрд, больше всего Анголе, Кении, Замбии, Эфиопии и Судану.
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