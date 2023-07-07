Только после успехов ВСУ будут возможны мирные переговоры с РФ по Украине - Олланд

20:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мирные переговоры по Украине невозможны до тех пор, пока ВСУ не достигнут успехов на поле боя. Об этом в интервью британской The Times заявил экс-президент Франции (2012-2017) Франсуа Олланд.



«Никакое урегулирование путем переговоров невозможно пока украинцы не добьются прогресса на поле боя, и поэтому единственное, что мы можем сделать сегодня — это предлагать украинцам как можно больше помощи, чтобы было отвоевано как можно больше территории», — прокомментировал ход наступления ВСУ Олланд в интервью, опубликованном в пятницу на сайте газеты.



Вместе с тем он отмел критику по поводу наивности авторов Минских соглашений, в выработке которых Олланд участвовал вместе с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По его словам, в конце 2014 — начале 2015 года необходимо «было заморозить» конфликт, поскольку украинская армия на тот момент была слишком уязвима. Издание приводит высказывание Олланда по этому поводу в косвенной речи без прямых цитат.



