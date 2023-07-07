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Против использования кассетных боеприпасов выступил генсек ООН

21:30 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов и выступает против применения этого вида вооружений на поле боя. Об этом заявил в пятницу на брифинге заместитель официального представителя Гутерриша Фархан Хак, комментируя сообщения американских СМИ о том, что США предоставят Украине кассетные боеприпасы.

«Генеральный секретарь поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которая, как вы знаете, была принята 15 лет назад, и он хочет, чтобы страны соблюдали положения этой конвенции. Таким образом, естественно, он не хочет, чтобы кассетные боеприпасы применялись на поле боя», — сказал он.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что президент США Джо Байден одобрил поставки Киеву кассетных боеприпасов. Американская администрация приняла это решение после нескольких месяцев дискуссий. Чиновники раздумывали о том, стоит ли поставлять Украине боеприпасы, запрещенные в большинстве стран мира. По данным издания, речь идет об артиллерийских снарядах M864, впервые выпущенных в 1987 году. Они используются для стрельбы из гаубиц калибра 155 мм, которые США и другие западные страны поставили Украине.

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