Против использования кассетных боеприпасов выступил генсек ООН
21:30 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Генеральный секретарь поддерживает Конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов, которая, как вы знаете, была принята 15 лет назад, и он хочет, чтобы страны соблюдали положения этой конвенции. Таким образом, естественно, он не хочет, чтобы кассетные боеприпасы применялись на поле боя», — сказал он.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что президент США Джо Байден одобрил поставки Киеву кассетных боеприпасов. Американская администрация приняла это решение после нескольких месяцев дискуссий. Чиновники раздумывали о том, стоит ли поставлять Украине боеприпасы, запрещенные в большинстве стран мира. По данным издания, речь идет об артиллерийских снарядах M864, впервые выпущенных в 1987 году. Они используются для стрельбы из гаубиц калибра 155 мм, которые США и другие западные страны поставили Украине.
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