Двусторонние переговоры Эрдогана и Зеленского начались с Стамбуле

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двусторонние переговоры президентов Турции и Украины Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского начались в пятницу в Стамбуле, сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.



«Двусторонние переговоры президентов начались», — отметили в канцелярии.



Ожидается, что после них начнутся переговоры в составе делегаций. После них ожидается пресс-конференция двух президентов по итогам переговоров, которые проходят в особняке Вахдеттин в стамбульском районе Ускюдар.



Основными темами на встрече станут вопросы, которые в том числе касаются координации позиций двух стран перед саммитом НАТО в Вильнюсе, гарантий безопасности Украины, зерновой сделки, оборонного сотрудничества между предприятиями.





