Двусторонние переговоры Эрдогана и Зеленского начались с Стамбуле
22:30 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Двусторонние переговоры президентов начались», — отметили в канцелярии.
Ожидается, что после них начнутся переговоры в составе делегаций. После них ожидается пресс-конференция двух президентов по итогам переговоров, которые проходят в особняке Вахдеттин в стамбульском районе Ускюдар.
Основными темами на встрече станут вопросы, которые в том числе касаются координации позиций двух стран перед саммитом НАТО в Вильнюсе, гарантий безопасности Украины, зерновой сделки, оборонного сотрудничества между предприятиями.
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