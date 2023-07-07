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Двусторонние переговоры Эрдогана и Зеленского начались с Стамбуле

22:30 07.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двусторонние переговоры президентов Турции и Украины Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского начались в пятницу в Стамбуле, сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.

«Двусторонние переговоры президентов начались», — отметили в канцелярии.

Ожидается, что после них начнутся переговоры в составе делегаций. После них ожидается пресс-конференция двух президентов по итогам переговоров, которые проходят в особняке Вахдеттин в стамбульском районе Ускюдар.

Основными темами на встрече станут вопросы, которые в том числе касаются координации позиций двух стран перед саммитом НАТО в Вильнюсе, гарантий безопасности Украины, зерновой сделки, оборонного сотрудничества между предприятиями.


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