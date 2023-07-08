Россия никому не позволит «отменить» ее ценности — Медведев
21:00 08.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия будет и далее защищать свои ценности и бороться за благополучие людей, заверил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Политик упомянул об этом в публикации в соцсети «ВКонтакте», посвященной отмечаемому сегодня Дню семьи, любви и верности.
«Мы не вправе позволить кому-либо отменить наши ценности. Поэтому мы продолжим защищать все самое дорогое, что у нас есть, — свое Отечество, благополучие наших семей, наших детей, всех близких нам людей», — подчеркнул он.
НОВОСТИ
- 20:30 08.07.2023
- Зеленский заявил, что возвращается на Украину вместе с командирами нацбатальона «Азов»
- 20:00 08.07.2023
- ВС США утверждают, что истребители РФ третий день «преследуют» американские БПЛА в Сирии
- 19:30 08.07.2023
- Украинцы не будут соревноваться с россиянами и белорусами на чемпионате мира по фехтованию
- 19:00 08.07.2023
- ФРГ требуется 1 млн мигрантов для борьбы с нехваткой квалифицированных кадров — эксперт
- 18:30 08.07.2023
- Во Франции раскритиковали Зеленского за планы покупки реакторов РФ у Болгарии
- 18:00 08.07.2023
- Премьер Британии рекомендовал не использовать кассетные боеприпасы
- 17:30 08.07.2023
- В Париже запретили манифестацию в поддержку жертв полицейского насилия
- 17:28 08.07.2023
- Более 60 резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» приглашают на стажировку студентов столичных вузов и колледжей – Собянин
- 17:00 08.07.2023
- Сторонники консервативного движения сорвали в Тбилиси фестиваль ЛГБТ-сообщества
- 16:00 08.07.2023
- Медведев прокомментировал решение США передать Украине кассетные боеприпасы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать