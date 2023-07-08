Россия никому не позволит «отменить» ее ценности — Медведев

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия будет и далее защищать свои ценности и бороться за благополучие людей, заверил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Политик упомянул об этом в публикации в соцсети «ВКонтакте», посвященной отмечаемому сегодня Дню семьи, любви и верности.

«Мы не вправе позволить кому-либо отменить наши ценности. Поэтому мы продолжим защищать все самое дорогое, что у нас есть, — свое Отечество, благополучие наших семей, наших детей, всех близких нам людей», — подчеркнул он.