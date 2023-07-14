ВСУ потеряли до 335 военных и британскую гаубицу при безуспешных атаках в Донбассе — МО РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 335 военных и британскую гаубицу при безуспешных атаках в ДНР и ЛНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ходе боевых действий [на донецком направлении] уничтожено до 335 украинских военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка „Гвоздика“, а также буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании», — сказал он.