Володин призвал не наказывать директоров школ и детских садов за недофинансирование
16:32 12.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Контрольно-надзорные органы при проверке образовательных организаций не учитывают недофинансирование школ и детских садов и выносят взыскания в отношении директоров, а не глав районов или городов, такое финансирование не обеспечивших. Это подчеркнул в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Касается это всех образовательных учреждений и учреждений дошкольного образования — садиков, школ. Проверочные мероприятия проводятся контрольно-надзорными органами, в первую очередь прокуратурой, при этом абсолютно не учитывается, что садик не профинансировали, школу не профинансировали, и у нас получаются директора садиков и школ рецидивисты, потому что в отношении них административные взыскания», — сказал Володин на пленарном заседании.
По его словам, денежные средства «не выделяет район или город, а спрашивают с учреждения образования или с детского садика, с директоров этих учреждений». «Но отвечает за это все-таки глава района или города, потому что он не профинансировал», — подчеркнул председатель Госдумы.
В связи с этим он призвал принять нормативный акт, чтобы проверяющие органы выносили решения только в случае, если денежные средства выделили образовательной организации, а средства «неэффективно расходуются».
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