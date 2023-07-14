Байден обещал Эрдогану помощь от МВФ в обмен на прием Швеции в НАТО — Херш

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден якобы обещал турецкому коллеге Тайипу Эрдогану финансовую помощь от Международного валютного фонда (МВФ) в размере $11-13 млрд в обмен на ратификацию членства Швеции в НАТО. С таким утверждением выступил американский публицист Сеймур Херш, ссылаясь на неназванные источники.

В публикации, размещенной на сайте Херша, утверждается, что «Байден обещал, что МВФ предоставит Турции столь необходимую кредитную линию в размере $11-13 млрд». «Байдену нужна была победа, а Турция испытывает острый финансовый кризис», — приводит публицист слова источника.