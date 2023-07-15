На территории СберСити заложили капсулу времени

18:15

Фото пресс-службы СберСити



На территории строительства СберСити в Рублево-Архангельском прошла торжественная церемония закладки капсулы времени в фундаменте одного из будущих зданий.

Церемонию закладки капсулы открыл заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Проект «СберСити» представлял генеральный директор АО «Рублево-Архангельское» Андрей Лихачев.

«Сегодня мы стали частью важного события: мы закладываем капсулу в объект, который станет местом созидания. Потому что офисный кластер, образовательный кластер – это созидание, – отметил Станислав Кузнецов. – Уже через пару лет в этих стенах будут рождаться новые идеи, новые проекты, новые мысли. Сейчас в Сбербанке мы обсуждаем стратегию развития до 2035 года, и мы видим, что этот объект, может стать новой компетенцией в нашей стране, новым стандартом жизни».

«Фантастическую поддержку нам оказывает мэр города Москвы Сергей Семенович Собянин и вся его команда, но флагман этой работы, человек, который подталкивает нас всех вперед – это Герман Оскарович Греф, – сказал Андрей Лихачев. – Можно много достичь в этой жизни: добиться каких-то показателей, занять места в рейтингах, но об этом через несколько лет никто не вспомнит. Но когда мы построим город, мы точно будем знать, что не зря потратили свои силы и энергию. Надеюсь, что мы все вместе будем этим гордиться».

В капсулу времени поместили фотографии территории и квартала А24 на старте проекта, карту Рублево-Архангельского, 3D-визуализацию строящегося объекта и послание, адресованное потомкам на 50 лет вперед.

«Мы уверены, что технологии в 2073 году вышли на новый уровень и теперь наши инновации из 2023 года являются обыденностью, знайте – это были мы, кто дал этому начало и способствовал развитию, – говорится в послании. – И отдавая дать преемственности и историческим процессам, мы оставляем свое послание людям будущего самым древним из известных способов».

Участники церемонии оставили в письме свои подписи, после чего запечатанную капсулу поместили в специально подготовленную нишу в стене, расположенной на минус втором этаже строящегося офисного здания А24.

Здание, в основании которого заложена капсула, будет иметь 7 наземных этажей и 2 подземных, его общая площадь 40 357 кв. м. По плану оно будет готово в стадии shell&core в конце 2024 года. На первых этажах здания запроектированы дизайнерское лобби, точки ритейла, зона публичных ивентов и презентаций, конференц-залы. На панорамном лифте можно будет подняться на просторную открытую террасу на кровле.

Кроме того, бизнес-квартал А24 – это передовые многосоставные инженерные системы. В них входит использование локальной сети МicroGrid с накопителями и солнечными панелями для бесперебойного энергоснабжения, BMS (Building Management System) с предиктивным регулированием и превентивной диагностикой и система снеготаяния по периметру здания.

Это здание станет первым в составе офисного кластера СберСити, который рассчитан на 70 тыс. рабочих мест. Многофункциональные офисные пространства займут 806 тыс. кв. м, и здесь будут не только деловые пространства, но и медийно-образовательные. Сердцем офисных кварталов станет штаб-квартира Сбера.