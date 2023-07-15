Суд Парижа запретил проведение акции против полицейского насилия
15:20 15.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Планировалось, что манифестация пройдет во второй половине дня 15 июля на площади Республики в северо-восточной части центра Парижа, уточнило агентство.
По словам адвоката Люси Симон, выступающей от имени организатора, «Национального координационного совета против полицейского насилия», его члены выразили непонимание в связи с этим решением и посчитали его нарушением их права на выражение мнений. В этот совет, в частности, входят левые партии «Неподчинившаяся Франция», «Европа — экология — „зеленые“ (EELV), а также ведущий французский профсоюз „Всеобщая конфедерация труда“ (CGT).
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