Собянин: Количество набравших 100 баллов по ЕГЭ московских выпускников выросло на 45%
11:40 17.07.2023
В Москве число набравших 100 баллов по Единому государственному экзамену (ЕГЭ) выпускников в 2023 году увеличилось на 45% в сравнении с 2022 годом. По словам мэра столицы Сергея Собянина, «стобалльников» по одному из предметов в городе оказалось 2 214 человек. «Девять ребят - набрали в сумме 300 баллов по трем предметам, четыре выпускника преодолели порог в 395 баллов по итогам четырех экзаменов», - сообщил глава города.
По данным градоначальника, выросла и доля высокобалльных результатов (80-100 баллов). В нынешнем году более 37% отличников перешагнули отметку в 220 баллов по трем предметам, при том, что в 2010 году подобный результат был всего у 13%. Наибольшая доля результатов выше 80 баллов - по литературе, иностранным и русскому языкам, химии и истории. В целом же средний балл вырос почти по всем предметам: русскому языку, литературе, биологии, химии, физике, истории, информатике, географии. Рост составил до 13%.
Как полагает мэр, подобные результаты на ЕГЭ стали итогом работы московских школ. «Особенно хотел бы остановиться на проекте, который помог ребятам успешно пройти самый последний и самый трудный период непосредственной подготовки к выпускным испытаниям, - обратил внимание мэр. - По просьбам детей и родителей в прошедшем учебном году мы впервые в пилотном режиме внедрили новый формат обучения старшеклассников с акцентом на подготовке к ЕГЭ. В последний учебный семестр на специальных практикумах выпускники занимались подготовкой к экзаменам, повторяли пройденное и подучивали то, что успело забыться, разбирали каверзные задачи, учились избегать типичных ошибок».
Внимание уделялось эмоциональной подготовке выпускников, в частности, действовала программа психологической поддержки перед экзаменами, включавшая цикл открытых лекций известных специалистов в области работы со стрессом. Согласно данным градоначальника, на практикумы ходили 43 тыс. детей из 406 школ, что составляет около 80% выпускников. В результате в школах-участницах пилота оказалось меньше неудовлетворительных отметок, был выше средний балл, больше «стобалльников». Проведенный соцопрос показал, что 74% родителей, чьи дети готовились к экзаменам без репетиторов и дополнительных курсов, довольны результатами детей.
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