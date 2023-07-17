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Собянин: Новая школа в Орехово-Борисово Южном откроется к началу учебного года

17:43 17.07.2023

В 1 сентября в Москве на улице Ясеневой откроется школа, рассчитанная на 825 учеников. По словам мэра Сергея Собянина в прошлом году строителей критиковали за то, что они не ввели здание в эксплуатацию, и теперь они исправляются.

Здание школы полностью приспособлено для маломобильных граждан: входные группы выполнены на уровне земли (без порогов и перепадов по высоте), в ней установлены лифты, пандусы, тактильные указатели. Рядом со школой обустроена физкультурно-спортивная зона с футбольным полем, баскетбольной площадкой, площадкой для гимнастики и прыжков в длину, беговыми дорожками. Школьный стадион станет площадкой для сдачи нормативов ГТО.

Кроме того, предусмотрена учебно-опытная зона с теплицей и участками для посадки растений, где можно будет проводить практические занятия в рамках уроков биологии, а также организовать совместные образовательные проекты с РГАУ-МСХА имени Тимирязева.

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