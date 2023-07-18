Песков предупредил о рисках, которые будут нести попытки продолжить зерновую сделку без РФ
15:32 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Попытки продолжить зерновую сделку без участия России приведут к рискам, так как зерновой коридор примыкает к зоне боевых действий и даже используется самим Киевом в боевых целях. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение украинской стороны к Турции продолжить вывоз зерна с Украины, несмотря на приостановку участия РФ в черноморской инициативе.
По словам представителя Кремля, этот вопрос «нуждается в комментарии» со стороны российских военных, так как речь идет о зоне, непосредственно приближенной к району боевых действий. «И без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски. Поэтому, если что-то будет оформляться без России, то эти риски должны учитываться. Здесь мы не можем сказать, насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать», — сказал Песков.
НОВОСТИ
- 16:32 18.07.2023
- Саратовский губернатор попросил Путина поддержать создание центра беспилотных авиасистем
- 16:12 18.07.2023
- Парламентарии смогут выехать за рубеж только по решению спикера палаты
- 16:00 18.07.2023
- В армию РФ будут поставлять больше истребителей пятого поколения — Мишустин
- 15:12 18.07.2023
- В США считают западные самолеты малоэффективными в конфликте на Украине из-за ПВО РФ
- 15:00 18.07.2023
- Средства ПВО РФ уничтожили за сутки 43 украинских беспилотника
- 14:32 18.07.2023
- Единство Русской православной церкви сохраняется, но оно «недостаточно прочное» — патриарх
- 14:12 18.07.2023
- Глава ВЦИОМа озвучил число граждан, покинувших Россию с начала СВО
- 14:00 18.07.2023
- РФ получила подтверждение об участии в саммите Россия — Африка от 49 стран
- 13:32 18.07.2023
- РФ не вернется в зерновую сделку только на основе заверений Запада и ООН — Захарова
- 13:20 18.07.2023
- ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать