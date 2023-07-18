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НОВОСТИ

Песков предупредил о рисках, которые будут нести попытки продолжить зерновую сделку без РФ

15:32 18.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки продолжить зерновую сделку без участия России приведут к рискам, так как зерновой коридор примыкает к зоне боевых действий и даже используется самим Киевом в боевых целях. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение украинской стороны к Турции продолжить вывоз зерна с Украины, несмотря на приостановку участия РФ в черноморской инициативе.

По словам представителя Кремля, этот вопрос «нуждается в комментарии» со стороны российских военных, так как речь идет о зоне, непосредственно приближенной к району боевых действий. «И без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски. Поэтому, если что-то будет оформляться без России, то эти риски должны учитываться. Здесь мы не можем сказать, насколько и какие страны готовы на себя эти риски брать», — сказал Песков.

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