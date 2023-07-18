Медведев: Не мне вам объяснять, в какой обстановке сейчас формируется бюджет...

19:50 Источник: Интерфакс

Трехлетний бюджет создается в исключительно сложной обстановке, все усилия нужно направить на обеспечение обороноспособности страны и потребности СВО, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Главный финансовый документ страны в настоящий момент создается в исключительно сложной обстановке. Он всегда создается в сложной обстановке, потому что денег всегда не хватает. Но не мне вам объяснять, в какой обстановке сейчас формируется бюджет", - сказал Медведев на заседании по обсуждению программы партии "Единая Россия".

"Очевидно и то, что первоочередная задача состоит в обеспечении безопасности государства, обеспечении ее обороноспособности, обеспечении всех потребностей СВО. На это должны быть направлены все наши усилия", - подчеркнул он.



