Собянин утвердил даты проведения 36-й Московской международной книжной ярмарки

17:46

36-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) будет проводиться с 30 августа по 3 сентября и состоится в «Экспоцентре». Постановление о выделении гранта на проведение форума подписал мэр столицы Сергей Собянин.

На Краснопресненской набережной гости ярмарки смогут увидеть презентации книг, встретиться с авторами, посетить мастер-классы, а также международные конгрессы переводчиков художественной литературы, которые проходят раз в два года.

Московские власти планируют предоставить общественным организациям, творческим союзам, фондам, библиотекам стенды на льготных условиях. Аналогичное преимущество получат бюджетные организации, университетские издательства, литературные журналы, региональные и небольшие российские издательства, а также издательства из стран СНГ.

Вход на ярмарку для детей, школьников, студентов и их сопровождающих будет бесплатным.

Напомним, ММКЯ является старейшим и крупнейшим книжным форумом России, который проходит ежегодно с 1977 года. В прошлом году на мероприятия в офлайн- и онлайн-форматах посетили более 1,5 млн человек.