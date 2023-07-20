Собянин: Объемы строительства жилья по программе реновации будут увеличены в разы
11:53 20.07.2023
В Москве в ближайшие годы планируют существенно увеличить объемы жилья, возводимого по программе реновации. По словам мэра Сергея Собянина, 2024, 2025, 2026, 2027 годы будут пиковыми при выполнении программы.
«Мы будем строить в 10 раз больше по реновации, чем сегодня. Это потребует гигантского напряжения: и бюджета, и строительных мощностей, и организационных. Такую задачу мало кто решал. Мы в год должны будем вводить по 3–4 млн кв м», – сообщил глава города.
Как отмечает градоначальник, построено уже 100 «реновационных» домов, который отличаются высоким качеством, причем 40% из них создаются по индивидуальным проектам. «Действительно качественные дома. И многие из них лучше тех домов, которые раньше находились в районе – они одни из самых красивых и лучших домов», – утверждает мэр, по словам которого снижать стандарты строительства зданий по программе реновации городские власти не собираются.
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