Собянин: Москва выделит гранты на изменение внешнего архитектурного решения торговых центров
15:41 20.07.2023
Московские власти помогут городским торговым центрам, которые намерены расширить свои возможности для организации в них досуга горожан, а также собираются улучшить архитектурный облик зданий. По словам мэра Сергея Собянина, торговые комплексы могут превратиться в общественные центры районов, поскольку в некоторых муниципалитетах являются главными площадками для проведения свободного времени детей, которые приходят не только за покупками, но и для того, чтобы позаниматься спортом, танцами, а также на культурные программы.
«Мы сейчас торговым центрам будем компенсировать часть затрат на переоборудование, если такие крупные перепланировочные решения, - заявил глава города, посещая торгово-развлекательный центр «Небо» в Солнцево. - Часть торговых центров находится не в таком замечательном виде, как «Небо». Многие старые. Поэтому будем помогать, чтобы внешне они выглядели достойно».
В рамках этой программы городские власти намерены компенсировать стоимость использованных при ремонте фасада отделочных материалов согласно перечню и предельным ценам, утвержденным департаментом торговли и услуг Москвы.
Торговые центры, которые проведут перепрофилирование части своих площадей, также смогут получить гранты. Для этого объект должен быть площадью более 10 тыс. кв. м, введен в эксплуатацию до 1 сентября 2023 года, а в результате перепрофилирования доля арендопригодных площадей, используемых под социальные объекты (спортцентры, бассейны, детские развлекательные и развивающие центры, танцевальные студии, коворкинги, библиотеки), должна увеличиться не меньше, чем на 5 процентных пунктов.
Городские власти отмечают, что размер гранта будет зависеть от площади новых социальных объектов и будет исчисляться в процентах от суммы налога на имущество, уплаченного в отношении объекта недвижимости за предыдущий налоговый период.
Планируется, что частичное перепрофилирование сделает торговые центры новыми точками притяжения местных жителей, поскольку теперь одна площадка будет сочетать в себе торгово-развлекательные, образовательные, досуговые, спортивные и культурные функции.
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