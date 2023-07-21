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НОВОСТИ

Монографию «История Украины», подготовленную авторами из РФ, издадут в Италии

21:10 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вышедшую в 2023 году монографию «История Украины», подготовленную коллективом авторов под руководством директора Фонда исследования проблем демократии, кандидата политических наук, профессора РГГУ Максима Григорьева, намерены перевести на итальянский и издать в Италии. Том, в котором через призму исторического процесса рассматривается политика, направленная со времен Речи Посполитой на отрыв Украины от России и формирование там «анти-России», уже переведен на английский.

Идея принадлежит итальянскому издателю Сандро Тети, который в пятницу устроил презентацию книги для итальянской общественности. По его убеждению, такая серьезная и исторически обоснованная публикация служит распространению знания об истинной истории, которая неведома западной публике, а также во многом подвергнута цензуре со стороны центральных западных СМИ. «Мне кажется, в Италии нужно познакомить с этой книгой, в первую очередь ради полной исторической правды. Нельзя иметь мнение о чем-то, имея только один угол зрения. В этой книге это делается очень серьезно, в академической манере, с привлечением достоверных источников. Нынешние публикации в Италии — это в основном мнения, нам катастрофически не хватает фактов. Этот материал полезен тем, кто хочет действительно понять природу происходящего», — сказал Тети в беседе с корреспондентом ТАСС.

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