Монографию «История Украины», подготовленную авторами из РФ, издадут в Италии
21:10 21.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Идея принадлежит итальянскому издателю Сандро Тети, который в пятницу устроил презентацию книги для итальянской общественности. По его убеждению, такая серьезная и исторически обоснованная публикация служит распространению знания об истинной истории, которая неведома западной публике, а также во многом подвергнута цензуре со стороны центральных западных СМИ. «Мне кажется, в Италии нужно познакомить с этой книгой, в первую очередь ради полной исторической правды. Нельзя иметь мнение о чем-то, имея только один угол зрения. В этой книге это делается очень серьезно, в академической манере, с привлечением достоверных источников. Нынешние публикации в Италии — это в основном мнения, нам катастрофически не хватает фактов. Этот материал полезен тем, кто хочет действительно понять природу происходящего», — сказал Тети в беседе с корреспондентом ТАСС.
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