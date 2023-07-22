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НОВОСТИ

Мэр Собянин поздравил с профессиональным праздником работников торговли

13:44 22.07.2023

Московские работники торговли в свой профессиональный праздник получили поздравления мэра столицы Сергея Собянина. По словам градоначальника, в мегаполис более 65 тыс. магазинов, почти 700 торговых центров и свыше 21 тыс. кафе и ресторанов. «В этой очень важной сфере трудятся около 2 млн человек: продавцы, кассиры, менеджеры, логисты и многие другие, для кого профессия – большая часть их жизни», – отметил глава города.

Как сообщил мэр, в последние годы бьют все рекорды онлайн-продажи товаров и сотрудники отрасли перестроились под новые реалии, обеспечивая горожанам качественный сервис, широкий ассортимент и высокую скорость доставки.

В поздравлении сказано, что от качественной работы специалистов торговли зависит комфорт мегаполиса и сейчас почти 99% москвичей могут купить все, что им нужно, возле дома.

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