Мэр Собянин поздравил с профессиональным праздником работников торговли

13:44

Московские работники торговли в свой профессиональный праздник получили поздравления мэра столицы Сергея Собянина. По словам градоначальника, в мегаполис более 65 тыс. магазинов, почти 700 торговых центров и свыше 21 тыс. кафе и ресторанов. «В этой очень важной сфере трудятся около 2 млн человек: продавцы, кассиры, менеджеры, логисты и многие другие, для кого профессия – большая часть их жизни», – отметил глава города.

Как сообщил мэр, в последние годы бьют все рекорды онлайн-продажи товаров и сотрудники отрасли перестроились под новые реалии, обеспечивая горожанам качественный сервис, широкий ассортимент и высокую скорость доставки.

В поздравлении сказано, что от качественной работы специалистов торговли зависит комфорт мегаполиса и сейчас почти 99% москвичей могут купить все, что им нужно, возле дома.