Призывной возраст с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет, без переходного периода

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Призывной возраст срочной службы с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта о повышении призывного возраста, документ поддержан профильным комитетом Госдумы по обороне.

Поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе». Согласно документу призыву на срочную службу с 1 января 2024 года подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Новые нормы не подразумевают поэтапного повышения верней границы призывного возраста.