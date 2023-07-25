Сбер определил учебные заведения, которые примут участие в развитии GigaChat
12:58 25.07.2023
Сбер определил список академических команд, которым будет предоставлена возможность для проведения экспериментов с дообучением и донастройкой нейросетевых моделей, на базе которых работает GigaChat. Команды вузов были отобраны экспертами Сбера на основе открытого сбора заявок. Они получат доступ к платформе ML Space и ресурсы, необходимые для экспериментов.
В список вошли команды: НИУ ВШЭ, РАНХиГС, Университет Иннополис, МГУ им. М. В. Ломоносова (представлен тремя подразделениями: Институт искусственного интеллекта, факультет вычислительной математики и кибернетики, филологический факультет), НИТУ МИСиС и Петрозаводский государственный университет, а также сборная команда из студентов МГУ, ВШЭ и гимназии № 63 Санкт-Петербурга.
«Вовлечение академического сообщества в совместные исследования и разработки является важнейшим элементом построения надежного и этичного искусственного интеллекта, – отметил старший вице-президент, CTO, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Андрей Белевцев. – Поэтому я благодарю всех, кто подал заявки на участие в нашем отборе и поздравляю победителей. Теперь вы станете частью команды, которая работает над совершенствованием одного из самых прорывных решений в области технологий искусственного интеллекта. Уверен, что вместе мы сможем расширить возможности GigaChat и сделать его одним из сильнейших сервисов в мире. Хочу подчеркнуть, что этот конкурс лишь начало такой работы. Мы планируем еще больше вовлекать вузы в нашу работу».
Сбер первым из российских техногигантов вступил в соревнование мировых лидеров в области мультимодального искусственного интеллекта и представил продукт GigaChat. Архитектура сервиса основана на нейросетевом ансамбле моделей NeONKA (Neural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness), включающем в себя различные модели, динамические блоки, методы дообучения supervised fine-tuning и reinforcement learning with human feedback. GigaChat Сбера может решать множество интеллектуальных задач: поддержать беседу, написать текст, создать код. А включение в ансамбль модели Kandinsky открывает возможности для создания изображений.
В разработке модели участвуют команды SberDevices и Sber AI при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI и ряда отраслевых экспертов, привлеченных для обогащения GigaChat различными предметными знаниями, настройки ее на корректное исполнение инструкций и точность.
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