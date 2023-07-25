Дом причта храма Христа Спасителя отреставрируют и приспособят под жилье

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В Москве до конца 2026 года отреставрируют и приспособят под современное использование дом причта храма Христа Спасителя. Соответствующие работы стартуют в Соймоновском проезде д. 7, стр. 1. По словам главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, помещения в этом здании при капитальном ремонте в 1968 году были переделаны под административные цели, а в 1990 годы подверглись многочисленным реконструкциям, изменившим планировочное решение дома.



«Для восстановления объекта специализированным застройщиком проведены все необходимые инженерно-технические обследования и инженерно-геологические изыскания, подготовлена и согласована документация по приспособлению объекта к современному использованию под размещение многоквартирного жилого дома с нежилыми помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой», – сообщил руководитель департамента.

Строители планируют сохранить и усилить наружные кирпичные стены, полностью заменить перекрытия. Отделку фасадов проведут по отдельному проекту реставрации. Квартиры разместятся на втором и третьем мансардных этажах, на цокольном этаже запланированы площади для магазинов, офисов и кафетерия, в двухуровневом подземном пространстве – парковка для автотранспорта и помещения инженерно-технического обслуживания. Проект выполнят в рамках программы комплексного обустройства и развития центральной части Москвы, ежегодно формируемой с 2011 года на основании госпрограммы «Градостроительная политика», принятой мэром Москвы Сергеем Собяниным.

По словам Левкина, завершить работы планируется в 2026 году.