0
0
67
НОВОСТИ

Собянин рассказал о строительстве нового здания военкомата на улице Яблочкова

14:27 26.07.2023

В Москве будет построено новое здание  военкомата на улице Яблочкова. По словам мэра столицы Сергея Собянина, там разместиться объединенный военный комиссариат по Северо-Восточному административному округу. «В нем будут работать Бутырский, Останкинский и Бабушкинский военкоматы», - сообщил глава города у себя в Telegram-канале.

Строительство планируют завершить весной 2024 года, причем, как отмечает градоначальник, многое уже выполнено, — в частности, гидроизоляция, фундамент, колонны, перекрытия, также начата отделка помещений.

Напомним, возведение девятиэтажного здания военкомата на улице Яблочкова началось в июне нынешнего года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:47 26.07.2023
Мэр Собянин: Более 100 млн человек посещают столичные поликлиники ежегодно
0
20
14:38 26.07.2023
Сергей Собянин: В ближайшие два года завершится реконструкция всех столичных поликлиник
0
44
14:32 26.07.2023
Дума запретила регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты
0
65
14:20 26.07.2023
В СберCтраховании рассказали, где активнее всего страхуются от клещей
0
84
14:15 26.07.2023
Герман Греф принял участие в правительственном совещании по туризму в Республике Алтай
0
94
14:12 26.07.2023
Решение об участии россиян в Олимпиаде в Париже не будет принято на сессии МОК в октябре
0
104
14:08 26.07.2023
Аналитика Портала DA: продажи коммерческой недвижимости выросли в два раза
0
90
14:00 26.07.2023
Из-за тайфуна на Филиппинах эвакуировались 16 тыс человек
0
117
13:32 26.07.2023
Первый закон в рамках судебной реформы кабмина Нетаньяху вступил в силу
0
165
13:20 26.07.2023
Молдавию покинут 45 сотрудников посольства РФ, включая дипломатов и техперсонал
0
193

Возврат к списку