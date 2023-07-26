Собянин рассказал о строительстве нового здания военкомата на улице Яблочкова
14:27 26.07.2023
В Москве будет построено новое здание военкомата на улице Яблочкова. По словам мэра столицы Сергея Собянина, там разместиться объединенный военный комиссариат по Северо-Восточному административному округу. «В нем будут работать Бутырский, Останкинский и Бабушкинский военкоматы», - сообщил глава города у себя в Telegram-канале.
Строительство планируют завершить весной 2024 года, причем, как отмечает градоначальник, многое уже выполнено, — в частности, гидроизоляция, фундамент, колонны, перекрытия, также начата отделка помещений.
Напомним, возведение девятиэтажного здания военкомата на улице Яблочкова началось в июне нынешнего года.
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