Мэр Собянин сообщил о повреждениях фасадов в башне Сити в результате атаки БПЛА

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Попытка пролета в Москву несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была пресечена – они были сбиты средствами противовоздушной обороны. Тем не менее, в результате падения БПЛА был поврежден фасад одной из башен в районе «Москва-Сити». По словам мэра Москвы Сергея Собянина, один беспилотник врезался в ту же высотку, что и в прошлый раз, 28 июля. «Поврежден фасад на уровне 21 этажа. Нарушено остекление 150 кв.м. Информации о пострадавших нет», – отметил глава города у себя в Telegram-канале.

Как сообщил градоначальник, на месте происшествия действуют экстренные службы.

По данным ТАСС, пострадало здание в «IQ-квартале», где расположен правительственный комплекс, в котором работают сотрудники Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторга.

Как сообщили в Минобороны РФ, упавший в районе «Москва-Сити» дрон подавили системой радиоэлектронной борьбы. Кроме того, еще два БПЛА были сбиты на территории Одинцовского и Наро-Фоминского районов Подмосковья.