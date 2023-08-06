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США 78 лет назад сбросили на Хиросиму атомную бомбу

09:15 06.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Японии минутой молчания почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной США 78 лет назад.

Главная памятная церемония по случаю годовщины трагедии проходит в эти минуты в Мемориальном парке мира в центре Хиросимы. Минута молчания была объявлена по всей стране в 08:15 по местному времени (02:15 мск) — в момент взрыва бомбы 6 августа 1945 года. Отсчет ее по традиции ведется ударами колокола. После этого мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, как ожидается, зачитает декларацию мира. Также с речью выступит премьер-министр Фумио Кисида.

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