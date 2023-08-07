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Собянин: Более 19 млрд руб с начала года выделили на развитие малого и среднего бизнеса Москвы

13:29 07.08.2023

Московские власти в 2023 году оказали помощь более чем 2,5 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на их развитие были выделены более 19 млрд руб.

«Среди мер поддержки есть субсидии на снижение ставки по кредитам, гранты на покупку оборудования и поручительства для получения займов», – отметил глава города у себя в Telegram-канале.

В Москве с весны также действует пилотный проект по кредитованию под залог интеллектуальной собственности. «В июне были заключены два первых договора: Институт нефтегазовых технологий «ГеоСпектр» получил 16,3 млн руб. на покупку оборудования для геофизических исследований нефтегазовых скважин и программного обеспечения для интерпретации данных, - сообщил градоначальник. - Разработчик программного обеспечения для медучреждений «Интерин-Технологии» привлек 50 млн руб. на пополнение оборотных средств».

Кроме того, в 2023 году в Москве начали распределять гранты на развитие городских ферм – выделение финансов было одобрено 11 компаниям.

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