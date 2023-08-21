Мэр Собянин: Несколько социальных объектов появится на западе Москвы

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Инфраструктура запада Москвы развивается – в этой части столицы будут открыты сразу несколько социальных объектов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в Кунцеве уже на 65% готова школа на 825 мест, где будут действовать лабораторно-исследовательские комплексы инженерно-физического направления и изучения естествознания, ИТ-полигон.

«Запланированы гимнастический и два спортивных зала, помещение для художественного и музыкального образования, - написал глава города у себя в Telegram-канале. - Также утвержден проект детсада на 13 групп с бассейном».

В районе Проспект Вернадского на территории городской клинической больницы №31 будет открыт травматолого-ортопедический корпус. Сейчас там ведутся внутренние отделочные и фасадные работы, монтируются инженерные сети.

А в Солнцеве застройщик скоро начнет возводить школу на 1200 учеников и детского сада на 350 воспитанников. В учебном заведении запланированы многофункциональный библиотечный центр, инженерный и медицинский лабораторно-исследовательский комплексы, помещение для живописи, шахматный кружок, два спортзала и зал для занятий хореографией. А Филевском Парке за счет московского бюджета будет построен детский сад на 300 воспитанников.