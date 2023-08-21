Мэр Собянин: Несколько социальных объектов появится на западе Москвы
10:41 21.08.2023
Инфраструктура запада Москвы развивается – в этой части столицы будут открыты сразу несколько социальных объектов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в Кунцеве уже на 65% готова школа на 825 мест, где будут действовать лабораторно-исследовательские комплексы инженерно-физического направления и изучения естествознания, ИТ-полигон.
«Запланированы гимнастический и два спортивных зала, помещение для художественного и музыкального образования, - написал глава города у себя в Telegram-канале. - Также утвержден проект детсада на 13 групп с бассейном».
В районе Проспект Вернадского на территории городской клинической больницы №31 будет открыт травматолого-ортопедический корпус. Сейчас там ведутся внутренние отделочные и фасадные работы, монтируются инженерные сети.
А в Солнцеве застройщик скоро начнет возводить школу на 1200 учеников и детского сада на 350 воспитанников. В учебном заведении запланированы многофункциональный библиотечный центр, инженерный и медицинский лабораторно-исследовательский комплексы, помещение для живописи, шахматный кружок, два спортзала и зал для занятий хореографией. А Филевском Парке за счет московского бюджета будет построен детский сад на 300 воспитанников.
НОВОСТИ
- 11:20 21.08.2023
- Два человека пострадали при падении обломков одного из сбитых БПЛА в Московской области
- 11:05 21.08.2023
- Цена газа в Европе на бирже поднялась до $480 за 1 тыс. куб. м
- 11:00 21.08.2023
- Два диггера погибли после ливня в Москве, идет поиск еще восьмерых
- 10:32 21.08.2023
- Военный вариант решения кризиса в Нигере все еще допускается — комиссар ЭКОВАС
- 10:21 21.08.2023
- Собянин: Силами ПВО сбит беспилотник при попытке подлета к Москве
- 10:20 21.08.2023
- Истребители F-16 назвали "ловушкой для самоубийц"
- 10:05 21.08.2023
- Ряд стран получит приглашение в БРИКС на предстоящем саммите - FT
- 10:00 21.08.2023
- Экономический рост Китая, длившийся 40 лет, закончился - WSJ
- 09:32 21.08.2023
- ВСУ предприняли попытки атаковать фланги ВС РФ под Артемовском
- 09:20 21.08.2023
- Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Истринского района
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать