Два диггера погибли после ливня в Москве, идет поиск еще восьмерых

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тела девочки и мужчины, которые пропали на экскурсии по подземным коллекторам после сильного ливня, нашли в Москве-реке. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, всего в группе находилось до восьми человек, ведутся их поиски.

«Накануне группа численностью до восьми человек отправилась на экскурсию по подземным коллекторам, где они находились во время сильного ливня. На связь никто не выходит, людей ищут. В настоящее время в Москве-реке найдены тела мужчины в возрасте около 40 лет и девочки. Их личности устанавливаются», — сказал собеседник агентства.