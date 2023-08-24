Сергей Собянин рассказал о ключевых направлениях развития Москвы

16:18

Москва демонстрирует рекордные темпы строительства метро, заявил на Московском урбанистическом форуме мэр российской столицы Сергей Собянин, который в ходе деловой сессии рассказал об основных направлениях развития мегаполиса.

«Проект «Москва» - это про то, как сделать наш город самым крутым, самым лучшим городом мира, - сообщил градоначальник, выступая в концертном зале «Зарядье». - Несмотря на огромное количество сложностей, проблем, кризисов, которые мы проходим все вместе со страной, мы побеждаем, мы проходим эти проблемы и становимся еще сильнее. Наша сегодняшняя задача - это продолжать свое лидерство, и, конечно, работать на победу».

По словам главы города, в последние годы в Москве активно новые линии и станции метро, начали работать Московские центральные диаметры и Московское центральное кольцо, а также идет формирование нового транспортного каркаса агломерации. «За этот период мы построили такое количество станций метро, которое не строилось ни во времена Сталина, ни Хрущева, ни Брежнева, ни в постсоветский период», – заявил Собянин.

По его данным Москва по динамике развития экономики в 2 раза опережает средний уровень развития других регионов РФ, а рост инвестиций за предыдущие годы в столице составил два раза. «У нас есть огромный потенциал дальнейшего движения вперед. И речь идет не о сырье, не о каком-то одном направлении, а о всех направлениях развития Москвы. Это высокие технологии, наука, образование, культура, туризм, промышленность и так далее», – заявил мэр.

«Помимо того, что мы создаем действующие направления, поддерживаем их, мы определи и одни из главных векторов развития технологий Москвы - это фармацевтический кластер, это электромобилестроение, это фотоника, микроэлектроника, квантовые технологии будущего, которое уже рядом», – отметил Собянин.