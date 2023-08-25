ВМС КНР успешно испытали «самую мощную в мире» пушку Гаусса — СМИ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты Военно-морских сил Народно-освободительной армии (ВМС НОАК) Китая испытали одну из самых мощных установок, которая разгоняет снаряды за счет электромагнитной индукции, также известную как пушка Гаусса. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

«Эта установка может помочь нам добиться революционных прорывов и увеличить скорость, дальнобойность, мощность и точность [снарядов], а также безопасность и надежность [других подобных систем]. [Успешный] опыт, полученный в ходе испытаний, широко применим не только в разработке вооружений, но также может помочь при запуске околоземных спутников и высокоскоростных ракет», — приводит издание слова руководителя группы ученых инженерного университета ВМС НОАК Гуань Сяоцуня. В статье научного коллектива, попавшей в распоряжение газеты, также отмечается, что в ходе пробных стрельб электромагнитная пусковая установка смогла разогнать снаряд весом 124 кг до скорости 700 км/ч менее чем за 0,05 секунды. Точные характеристики пушки «остаются засекреченными», однако известно, что ее снаряд «может поразить цель на расстоянии нескольких километров».

Как пишет издание, боеприпас, использовавшийся в ходе испытаний, стал «самым тяжелым» из ранее опробованных на аналогичных устройствах. В частности, схожая установка калибра 120 мм была разработана в Сандийской национальной лаборатории США, масса ее снарядов достигает 18 кг (при этом стандартный 155-мм артиллерийский снаряд армии США весит около 43 кг). Китайская пушка все еще находится на стадии тестирования, перспективы ее применения в полевых условиях остаются неясны. В то же время в последние годы китайские военные «вкладывают значительные средства в развитие данной технологии», подчеркивает газета.