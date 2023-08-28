Десять самолетов уходили на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве — Росавиация

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десять самолетов пришлось отправить на запасные аэродромы из-за ограничения числа полетов над Москвой этой ночью. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Росавиации.

Сейчас все аэропорты работают штатно.

«По состоянию на 07:45 мск 28 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме. Ранее, рано утром, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты из Внуково, Домодедово и Жуковского <…> Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 10 воздушных судов», — отметили в Росавиации.