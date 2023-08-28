0
0
141
НОВОСТИ

Десять самолетов уходили на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве — Росавиация

09:05 28.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Десять самолетов пришлось отправить на запасные аэродромы из-за ограничения числа полетов над Москвой этой ночью. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Росавиации.

Сейчас все аэропорты работают штатно.

«По состоянию на 07:45 мск 28 августа 2023 года аэропорты Москвы и аэропорт Жуковский работают в штатном режиме. Ранее, рано утром, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов были временно ограничены полеты из Внуково, Домодедово и Жуковского <…> Из-за ограничения использования воздушного пространства на запасные аэропорты ушло 10 воздушных судов», — отметили в Росавиации.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 28.08.2023
ФСБ планирует допросить двух дипломатов США в Москве по делу о сборе данных о ходе СВО
0
33
10:00 28.08.2023
Глава ПНЕ Ливии отстранил главу МИД из-за ее встречи с израильским коллегой — Reuters
0
49
09:44 28.08.2023
Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте уничтожения БПЛА
0
86
09:32 28.08.2023
В Кривом Роге прозвучали взрывы
0
101
09:20 28.08.2023
ФСБ обвинила экс-сотрудника американского генконсульства в сборе данных об СВО для США
0
122
09:00 28.08.2023
Израиль атаковал аэропорт Алеппо, воздушная гавань выведена из строя
0
171
20:10 27.08.2023
Зеленский уверен, что Запад реструктурирует Украине долги
0
785
17:00 27.08.2023
Мятежники в Нигере передумали высылать послов стран Запада - СМИ
0
864
14:30 27.08.2023
ЕС планирует отправить в Западную Африку миссию, состоящую из военных и полицейских - СМИ
0
980
13:39 27.08.2023
Опознание тел погибших в результате авиакатастрофы в Тверской области завершено – СК РФ
0
1310

Возврат к списку