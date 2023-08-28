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Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте уничтожения БПЛА

09:44 28.08.2023

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен на подлете к Москве силами противовоздушной обороны (ПВО) в районе Люберец. По словам мэра столицы РФ Сергея Собянина, по предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано. «Экстренные службы работают на месте произошедшего», - написал глава города в Telegram-канале.

Напомним, на минувшей неделе было отмечено сразу несколько попыток атаковать Москву при помощи беспилотников. 23 августа силы ПВО в Московской области ночью сбили один дрон, еще один угодил в строящееся здание, расположенное на территории «Москва-Сити». 22 августа силы противовоздушной обороны сбили два БПЛА в Подмосковье - один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. 21 августа направляющийся в сторону мегаполиса БПЛА был ликвидирован на южном направлении. 20 августа, по словам Сергея Собянина, системой ПВО также была остановлена попытка пролета беспилотного летательного аппарата с юга.

А 18 августа обломки дрона упали в районе Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» на Красной Пресне. 10 августа утром, средства ПВО ликвидировали два ударных беспилотных летательных аппарата, которые летели в сторону города. Один беспилотник был сбит в Калужской области, другой в районе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД). 9 августа беспилотных летательных аппарата были сбиты на подлете к столице. Один был уничтожен в районе Домодедово, второй в районе Минского шоссе. 30 июля и 1 августа в результате попадания БПЛА были повреждены фасады в башне «Москва-Сити». А 24 июля беспилотники упали на нежилые здания на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева – тогда представители Минобороны РФ сообщали, что дроны были подавлены системами радиоэлектронной борьбы.

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