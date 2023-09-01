Подготовка к высадке первых тайконавтов на поверхность Луны началась в КНР

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Программа подготовки миссии по высадке китайских тайконавтов на поверхность Луны стартовала в КНР. Об этом сообщил телеканал CGTN со ссылкой на попавшее в его распоряжение заявление китайского Управления программы пилотируемых космических полетов (CMSA).

По данным телеканала, исследовательские и строительные работы в рамках проекта «уже ведутся», осуществить высадку первого представителя КНР на Луну планируется к 2030 году. В ходе миссии Китай запустит беспилотный аппарат и спускаемый модуль, которые останутся на орбите естественного спутника Земли, по образцу предыдущих лунных программ «Чанъэ». Затем пилотируемый космический корабль отправится на орбиту Луны и состыкуется с базовой станцией. После этого тайконавт прилунится с помощью посадочного модуля, а по завершении исследовательских работ использует его для обратного путешествия к космическому кораблю, который и доставит его обратно на Землю.

Как отмечает CGTN, стартовая площадка для нового проекта будет расположена на космодроме Вэньчан в провинции Хайнань на юге Китая. На Луну и с ее поверхности тайконавта доставит космический аппарат, разработанный на основе моделей серии «Шэньчжоу», которая уже много лет используется в ходе китайских космических миссий. Ракета-носитель будет многоразовой и сможет перевозить от трех до семи человек, а обновленный спускаемый модуль будет способен доставить на поверхность спутника Земли до двух человек вместе с оборудованием и различными грузами. Он также обеспечит тайконавтов всем необходимым для пребывания на поверхности Луны и каналами связи для передачи научных данных.

КНР в рамках лунной программы также вскоре отправит к естественному спутнику Земли в сотрудничестве с Роскосмосом автоматические станции «Чанъэ-6», «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8». В ходе предстоящих миссий планируется испытать ключевые технологии и приступить к строительству Международной научной лунной станции (МНЛС) — комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно. Первая миссия отправится к Луне в 2026 году, к 2028 году планируется завершить проект постройки МНЛС.