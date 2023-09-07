Собянин: В День города метро и МЦК будут работать круглосуточно

13:00

В ближайшие выходные в честь Дня города 9-10 сентября в Москве метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут перевозить пассажиров круглосуточно. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в ночь с 9 на 10 сентября поезда будут ходить без перерыва.

«На МЦК до 23:30 интервал движения составит 4 минуты, после – 8 минут. В обычном режиме будут работать и 16 ночных маршрутов наземного транспорта», – отметил глава города у себя в Telegram-канале. Как отмечает градоначальник такие меры решено было принять для удобства москвичей и гостей Москвы.

Напомним, Москва в нынешнем году отметит 876-й день рождения. В праздничной афише значатся сотни различных акций по всему городу, как в центре столицы, так и на периферии. Ожидается концерт в «Зарядье», праздничный фейерверк, часть музеев в День города будут работать бесплатно.

