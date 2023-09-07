Ключ расшифрования результатов ДЭГ на выборах мэра Москвы разделили на пять частей

16:34

В Мосгоризбиркоме на пять частей разделили ключ расшифрования результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Он будет использован при подведении итогов выборов мэра Москвы и депутатов представительных органов местного самоуправления мегаполиса.

Части ключа получили пять хранителей. Это председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, член Центральной избирательной комиссии РФ Игорь Борисов, член Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов и спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Каждый голос, который будет подан в электронном виде, в сейфе три дня будет защищен именно тем ключом, который мы сейчас с вами все вместе сформируем и тут же на пять частей разделим, чтобы ни у кого не было возможности что-то подсмотреть, каким-то образом повлиять на выборы, которые начнутся уже завтра», – заявил руководитель управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

Напомним, выборы мэра Москвы состоятся с 8 по 10 сентября. Участвовать в выборах будут пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).