Президент Сбербанка Герман Греф и губернатор Сахалина Валерий Лимаренко обсудили проекты развития региона
11:38 10.09.2023
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в ходе делового визита на Дальний Восток провел встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко.
Стороны обсудили перспективы государственно-частного партнерства в здравоохранении и образовании, возможности взаимодействия в туристической отрасли и сфере ESG. Из других тем – обучение команды губернатора применению информационных технологий в управлении регионом в СберУниверситете и «Школе 21», а также помощь Сбера в подборе специалистов по информационным технологиям в ходе программы правительства Сахалинской области по релокации в регион.
Также в ходе встречи Герман Греф и Валерий Лимаренко посетили проектный офис Министерства здравоохранения Сахалинской области и Сахалинский государственный университет.
«Сбер и Сахалинскую область связывает многолетняя совместная работа. Мы реализуем множество значимых проектов в здравоохранении, образовании, транспорте, ЖКХ, ESG и многих других социально значимых сферах. В марте этого года мы открыли здесь Центр искусственного интеллекта. Наше партнерство положительно влияет на качество жизни людей, развитие экономики региона и, конечно же, будет расширяться», – отметил Герман Греф.
«Экспертиза и участие Сбера в жизни региона, его финансовая, технологическая и консультационная поддержка для нас очень важны, – подчеркнул Валерий Лимаренко. – Практика совместной работы показывает, что синергия наших действий выливается в конкретные достижения в широком спектре отраслей экономики и в социальной сфере и помогает нам выйти на трек устойчивого развития. Уверен, что палитра наших общих проектов будет расширяться на благо сахалинцев».
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