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НОВОСТИ

Победителями розыгрышей баллов стали 1,8 млн участников ДЭГ

11:57 10.09.2023

В Москве завершен второй розыгрыш в рамках программы «Миллион призов». Призовые сертификаты разыгрывались среди тех кто участвовал в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах мэра столицы и муниципальных депутатов ТиНАО с 20:01 8 сентября до 20:00 9 сентября.

В розыгрыше участвовали более 723 тыс. человек, все они получили призовые баллы. В двух розыгрышах участвовали более 2 млн избирателей, 87% из них получили поощрения.

После 12:00 все победители розыгрыша получат SMS с информацией о выигрыше. Выяснить, является ли уникальный код избирателя выигрышным, можно с 12:00 в день проведения розыгрыша, авторизовавшись на странице ag-vmeste.ru.

Для того, чтобы воспользоваться выигранными баллами, необходимо до 25 сентября включительно активировать уникальный код участника на сайте программы.

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