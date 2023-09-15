В Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Звуки взрывов были слышны в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Где конкретно в регионе были слышны взрывы, не сообщается.

Ранее «Общественое» информировало о звуке взрыва в соседней Винницкой области. В настоящее время в Винницкой, Хмельницкой и еще четырех областях Западной Украины звучит воздушная тревога.