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НОВОСТИ

В Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы

09:32 15.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Звуки взрывов были слышны в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Где конкретно в регионе были слышны взрывы, не сообщается.

Ранее «Общественое» информировало о звуке взрыва в соседней Винницкой области. В настоящее время в Винницкой, Хмельницкой и еще четырех областях Западной Украины звучит воздушная тревога.

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