Новый вариант коронавируса «пирола» заразнее предшественников — Роспотребнадзор

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вариант коронавируса BA.2.86, или «пирола», более заразный по сравнению с предшественниками. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Новый вариант коронавируса (BA.2.86) „пирола“ имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами „омикрона“, и он более заразный, чем его предшественники», — говорится в сообщении.