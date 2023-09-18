Новый вариант коронавируса «пирола» заразнее предшественников — Роспотребнадзор
15:32 18.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вариант коронавируса BA.2.86, или «пирола», более заразный по сравнению с предшественниками. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Новый вариант коронавируса (BA.2.86) „пирола“ имеет ряд дополнительных мутаций по сравнению с ранее выявленными вариантами „омикрона“, и он более заразный, чем его предшественники», — говорится в сообщении.
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