КНР становится главным инвестором Латинской Америки вместо США и Европы — Минфин Парагвая

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай постепенно занимает место главного инвестора стран Латинской Америки и Карибского бассейна, которое раньше было за Соединенными Штатами и европейскими государствами. Такое мнение высказал министр финансов Парагвая Карлос Фернандес в интервью Bloomberg TV.

«США могли бы играть более важную роль в сфере инвестиций в экономику всего региона [Латинской Америки], а не только Парагвая. Иначе это место займет кто-то еще. Если посмотреть на ситуацию в регионе, то [становится ясно, что] Китай сейчас постепенно занимает место США и Европы, потому что они действительно инвестируют в экономику», — отметил он.