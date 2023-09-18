КНР становится главным инвестором Латинской Америки вместо США и Европы — Минфин Парагвая
19:20 18.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай постепенно занимает место главного инвестора стран Латинской Америки и Карибского бассейна, которое раньше было за Соединенными Штатами и европейскими государствами. Такое мнение высказал министр финансов Парагвая Карлос Фернандес в интервью Bloomberg TV.
«США могли бы играть более важную роль в сфере инвестиций в экономику всего региона [Латинской Америки], а не только Парагвая. Иначе это место займет кто-то еще. Если посмотреть на ситуацию в регионе, то [становится ясно, что] Китай сейчас постепенно занимает место США и Европы, потому что они действительно инвестируют в экономику», — отметил он.
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