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НОВОСТИ

Кабмин РФ признал анонимные виртуальные мобильные номера угрозой

10:20 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ признало использование виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров) угрозой безопасности в сфере связи и интернета, сервисы по их выдаче после 1 сентября 2024 года планируется блокировать. Соответствующее постановление кабмина, имеющееся в распоряжении ТАСС, вносит изменения в Правила централизованного управления сетью связи общего пользования.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

В настоящее время для регистрации в соцсетях и мессенджерах, в том числе в Telegram, пользователь должен предоставить номер мобильного телефона, который при необходимости позволяет идентифицировать его владельца. При этом злоумышленники зачастую используют при регистрации не реальные, а виртуальные DEF-номера, которые принадлежат иностранным операторам связи, сдаются в аренду и никак не привязаны к персональным данным конкретного человека.

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