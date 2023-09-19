Кабмин РФ признал анонимные виртуальные мобильные номера угрозой
10:20 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ признало использование виртуальных мобильных номеров (DEF-номеров) угрозой безопасности в сфере связи и интернета, сервисы по их выдаче после 1 сентября 2024 года планируется блокировать. Соответствующее постановление кабмина, имеющееся в распоряжении ТАСС, вносит изменения в Правила централизованного управления сетью связи общего пользования.
Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.
В настоящее время для регистрации в соцсетях и мессенджерах, в том числе в Telegram, пользователь должен предоставить номер мобильного телефона, который при необходимости позволяет идентифицировать его владельца. При этом злоумышленники зачастую используют при регистрации не реальные, а виртуальные DEF-номера, которые принадлежат иностранным операторам связи, сдаются в аренду и никак не привязаны к персональным данным конкретного человека.
НОВОСТИ
- 11:32 19.09.2023
- Россияне стали очень часто брать отпуск за свой счет
- 11:20 19.09.2023
- В регионах РФ пройдет эксперимент по внедрению беспилотников в сельском хозяйстве
- 11:05 19.09.2023
- Финские пограничники развернули около 40 автомобилей с российскими номерами за выходные
- 11:00 19.09.2023
- Система ПВО сбила в небе над Мелитополем четыре украинские ракеты
- 10:32 19.09.2023
- Ракетный удар по Константиновке был ошибкой украинской ПВО - NYT
- 10:05 19.09.2023
- Индия отвергла слова премьера Канады о причастности к убийству лидера сикхской общины
- 10:00 19.09.2023
- Цена нефти Brent превысила $95 за баррель
- 09:32 19.09.2023
- Госдолг США впервые превысил $33 трлн
- 09:20 19.09.2023
- Байден назвал Путина диктатором
- 09:05 19.09.2023
- Эрдоган заявил, что доверяет России не меньше, чем Западу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать