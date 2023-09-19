Пашинян заявил, что не начнет боевые действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе
16:00 19.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения не намерена начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.
«Армения не участвует в военных действиях, и хочу еще раз отметить, что у Республики Армении нет армии в Нагорном Карабахе. В настоящее время мы не будем предпринимать никаких необдуманных действий», — заявил он.
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