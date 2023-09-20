Взрыв газа произошел в жилом доме в подмосковной Балашихе, обрушения на двух этажах
09:32 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Газа взорвался в жилой девятиэтажке в подмосковной Балашихе, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
«В 08:30 поступил сигнал о хлопке газовоздушной смеси в многоквартирном доме на четвертом этаже в квартире по адресу: г. о. Балашиха, ул. Октябрьская, д. 10. Произошло обрушение третьего и четвертого этажей в девятиэтажном газифицированном доме», — сказали в ведомстве.
Как уточнили агентству в Единой дежурно-диспетческой службе, есть угроза обрушения конструкций на пятом и шестом этажах.
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