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Взрыв газа произошел в жилом доме в подмосковной Балашихе, обрушения на двух этажах

09:32 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Газа взорвался в жилой девятиэтажке в подмосковной Балашихе, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«В 08:30 поступил сигнал о хлопке газовоздушной смеси в многоквартирном доме на четвертом этаже в квартире по адресу: г. о. Балашиха, ул. Октябрьская, д. 10. Произошло обрушение третьего и четвертого этажей в девятиэтажном газифицированном доме», — сказали в ведомстве.

Как уточнили агентству в Единой дежурно-диспетческой службе, есть угроза обрушения конструкций на пятом и шестом этажах.

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