ФРГ не может принимать мигрантов, в том числе из-за беженцев с Украины — президент

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что страна исчерпала свои возможности по приему мигрантов.

«Мы переживаем чрезвычайную ситуацию из-за значительного притока мигрантов из таких стран, как Сирия, Афганистан, других восточных государств. Плюс к этому у нас к настоящему моменту более 1 млн беженцев с Украины. Поэтому Германия, как и Италия, на грани своих возможностей по приему мигрантов», — сказал он в опубликованном в газете Corriere della Sera интервью.

Глава германского государства также указал, что в первые шесть месяцев этого года в Германии было получено 162 тыс. запросов о предоставлении убежища, «треть от всего числа в ЕС».