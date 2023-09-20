ФРГ не может принимать мигрантов, в том числе из-за беженцев с Украины — президент
12:20 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что страна исчерпала свои возможности по приему мигрантов.
«Мы переживаем чрезвычайную ситуацию из-за значительного притока мигрантов из таких стран, как Сирия, Афганистан, других восточных государств. Плюс к этому у нас к настоящему моменту более 1 млн беженцев с Украины. Поэтому Германия, как и Италия, на грани своих возможностей по приему мигрантов», — сказал он в опубликованном в газете Corriere della Sera интервью.
Глава германского государства также указал, что в первые шесть месяцев этого года в Германии было получено 162 тыс. запросов о предоставлении убежища, «треть от всего числа в ЕС».
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