Глава Минобразования Украины занимает пост, не сдав экзамен по украинскому языку

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Скандал на Украине разгорается вокруг министра образования Оксена Лисового, который перед назначением на должность не сдал обязательный экзамен на знание украинского языка. Об этом сообщает украинское издание УНН.

По его данным, несколько источников в правительстве Украины сообщили, что Лисовой нарушил статью седьмую закона «О кабинете министров», которая в числе прочего обязывает всех кандидатов на правительственные должности сдавать экзамен на знание государственного языка. Отмечается, что министр образования за полгода нахождения в должности так и не прошел тестирование.

Издание приходит к выводу, что министр, по сути, «наплевал на законодательство страны», что ставит под сомнение легитимность его назначения на государственный пост.