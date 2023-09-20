Глава Минобразования Украины занимает пост, не сдав экзамен по украинскому языку
20:35 20.09.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, несколько источников в правительстве Украины сообщили, что Лисовой нарушил статью седьмую закона «О кабинете министров», которая в числе прочего обязывает всех кандидатов на правительственные должности сдавать экзамен на знание государственного языка. Отмечается, что министр образования за полгода нахождения в должности так и не прошел тестирование.
Издание приходит к выводу, что министр, по сути, «наплевал на законодательство страны», что ставит под сомнение легитимность его назначения на государственный пост.
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