Разведка США признает победу РФ на Украине, но Белый дом и СМИ лгут — Херш

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведка США считает, что Россия победила в конфликте на Украине, но администрация президента США Джо Байдена и американские СМИ скрывают это, распространяя лживую информацию, утверждает американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на офицера разведки США.

«Он сказал мне: „Война окончена. Россия победила. Украинского наступления больше нет, но Белый дом и американские СМИ вынуждены продолжать лгать“, — написал Херш на своей странице платформы Substack.